Крім цього, на українському заводі будуть створювати ще два види безпілотників.

Турецька компанія Baykar Machine планує побудувати на українському заводі новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma.

Про це під час інтерв'ю фонду "Повернись живим" повідомив генеральний директор компанії Халук Байрактар.

За його словами, будівництво заводу вже почалося.

"У нас є довгострокові плани щодо проектів з Україною. Baykar почала там будівництво фабрики, дослідницького центру та Центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Не тільки фюзеляж, але й електроніка, програмне забезпечення - все, що ми робимо тут. Наші інвестиційні плани просуваються зараз", - розповів Байрактар.

Він зазначив, що в Україні на заводі будуть проводитися також Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci.

Як раніше повідомляв УНІАН, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

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