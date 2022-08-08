Власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проєкт самого заводу й готовий реалізувати його до кінця.

Нещодавно уряд затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байрактарів" в Україні та надіслав її до парламенту на ратифікацію.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За словами посла, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проєкт самого заводу й готовий реалізувати його до кінця.

"І воно (зобов'язання розпочати будівництво заводу в Україні, - ред.) не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва", - додав Боднар.

Як відзначив посол, під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса, або ж інші запчастини саме українського виробництва.

"Незважаючи на війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми відповідальний партнер, який не лишає турецьку сторону на самоті зі своїми проблемами насамперед в постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", - зауважив Боднар.

Нагадаємо, 26 липня турецькі ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін запропонував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану відкрити виробництво Bayraktar в РФ. Після цього в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про маніпуляціїз боку кремлівської пропаганди.

РосЗМІ почали подавати інформацію так, немов питання співпраці вже вирішене. Однак генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар раніше повідомляв, що безпілотники Bayraktar не будуть поставлятися Росії.

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