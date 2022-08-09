Будівництво заводу для виробництва безпілотників займе кілька місяців.

Завод з виробництва турецьких ударних безпілотників Bayraktar може бути запущений в Україні вже наприкінці 2023 року.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

"Саме будівництво (заводу - УНІАН) може зайняти декілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, наприкінці", - сказав посол.

За словами Боднара, незважаючи на процес ратифікації угоди по заводу у Верховній Раді, Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

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