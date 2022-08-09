Як відомо, власник турецької компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

Завод з виробництва безпілотників не потрібен Україні, адже це тільки "продовжить страждання громадян цієї країни".

Про це заявити прес-секретар президента країни-агресора РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши заяву компанії Bayraktar побудувати в Україні завод з виробництва БПЛА.

"Факт створення такого об'єкта, який відразу підпаде під тему демілітаризації. Потрібно розуміти, звичайно, це лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою СВО ("спецоперації" - як в РФ називають війну проти України - УНІАН)", - зазначив він на конференц-коллі.

Нагадаємо, 26 липня турецькі ЗМІ передавали, що президент Росії Володимир Путін запропонував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану відкрити виробництво Bayraktar в РФ. Після цього в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про маніпуляції з боку кремлівської пропаганди.

РосЗМІ почали подавати інформацію так, немов питання співпраці вже вирішене. Однак генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що безпілотники Bayraktar не будуть поставлятися в Росію.

Разом з тим, уряд Туреччини затвердив двосторонню угоду з будівництва заводу "Байрактарів" в Україні і направив його до парламенту на ратифікацію.

Власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

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