На думку політолога, за допомогою Telegram росіяни, можливо, мають доступ до персональних даних українців.

В Україні потрібно заборонити мережу Telegram через загрозу витоку персональних даних та російських інформаційних спецоперацій. Таку думку в ефірі Еспресо висловив голова Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель.

"З Telegram в Україні потрібно щось вже нарешті робити. Навіть не щось робити, а заборонити цю мережу не період дії правового режиму воєнного стану", - заявив він.

За словами Кошеля, за допомогою Telegram росіяни, можливо, мають доступ до персональних даних українців.

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"Експерти вже розбивали на молекули й розписували напрямки, по яких у нас можуть бути проблеми через цю мережу", - пояснив він.

Також політолог зауважив, що РФ намагається проводити інформаційні спецоперації саме через мережу Telegram.

Крім того, він наголосив на необхідності зупинити роботу ворожих інформаційних ресурсів в Україні.

"До прикладу, минулої осені Україна тиждень обговорювала смерть Кадирова, а потім і Путіна. Дві інформаційні спецоперації Росії спрацювали. Факт залишається фактом. І все це їм вдалось саме через телеграм-канали", - додав він.

Російські ІПСО - деталі

Раніше росіяни розповсюджували в соцмережах фейки про нібито розкрадання грошей міжнародних партнерів українською владою, поставивши відповідні повідомлення на рекламу.

Також російська пропаганда намагалася розповсюджувати фейк про "перепродаж" українцями західної допомоги.

Крім того, минулого року Росія запустила в соцмережах брехню про нібито загрозу хімічної атаки у великих містах та в більшості областей України.

Зокрема, в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворог запустив у Facebook рекламу, спрямовану на дискредитацію контрнаступу ЗСУ.

Російські фейки були націлені на виклик панічних настроїв серед українців, адже в них мовиться про те, що в разі початку контрнаступу, в низці українських областей "можлива загроза хімічної атаки".

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