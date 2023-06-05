Російські фейки націлені на виклик панічних настроїв серед українців.

Росія запустила в соцмережах нову брехню про нібито загрозу хімічної атаки у великих містах та в більшості областей України.

Як повідомляє "Центр стратегічних комунікацій", в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворог запустив у Facebook рекламу, спрямовану на дискредитацію контрнаступу ЗСУ.

Зазначається, що російські фейки націлені на виклик панічних настроїв серед українців, адже в них мовиться про те, що в разі початку контрнаступу, в низці українських областей "можлива загроза хімічної атаки".

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"Для кожного з великих міст зробили окремний рекламний допис. Так, "хімічною атакою" погрожують Вінниці, Дніпру, Львову, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві, Хмельницькому, Кривому Рогу, Ужгороду, Житомиру, Рівному, Луцьку, Черкасам, Кропивницькому, Миколаєву та областям. Такі вкиди спрямовані на нагнітання панічних настроїв у суспільстві та підштовхування до мирних переговорів на умовах РФ", - йдеться в повідомленні.

У "Страткомі" зазначили, що російська пропаганда розповсюджується в Facebook через порожню сторінку Digital Worldclass. Ця "рекламна кампанія" була запущена 3 та 4 червня.

Експерти закликають скаржитися на подібні дописи, і не взаємодіяти з ними, коментуючи чи ставлячи реакції.

"Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО - не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію", - пояснили в "Страткомі".

Поширення російських фейків у Facebook

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни розповсюджували в соцмережах фейки про нібито розкрадання грошей міжнародних партнерів українською владою, поставивши відповідні повідомлення на рекламу.

Також російська пропаганда намагалася розповсюджувати фейк про "перепродаж" українцями західної допомоги. Зокрема, ворог поставив на рекламу текст нібито іноземних видань, у якому йшлося про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні.

Також росіяни намагаються посварити керівництво України, поширюючи брехню про нібито "протистояння" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Росіяни, зокрема, розповідали про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента.

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