Щоб зафіксувати порушення, необхідно заповнити форму, описати факт, долучити наявні докази.

Для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією під час війни з Україною створено спеціальну веб-платформу.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляється на сайті президента.

Платформу розташовано за адресою humanrights.gov.ua. Зібрані факти збираються використати як докази для захисту та представництва України в Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН.

"Президент Володимир Зеленський своїм указом уже уповноважив відповідальних осіб на представлення та захист інтересів України в Міжнародному суді ООН у справі проти Росії щодо звинувачень у геноциді. І таких справ буде більше", - зазначив Єрмак.

Щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин, необхідно заповнити форму, описати факт порушення прав людини загарбником, долучити наявні докази: фото-, відеоматеріали, документи, інформацію про свідків, жертв.

Зазначається, що вся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Відомості опрацьовуватимуться кваліфікованою командою юристів та будуть підготовлені для захисту інтересів України. Доказова база буде використана лише в судових справах України проти Російської Федерації з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно за тиждень у додатку "Дія" розпочнеться реєстрація даних про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Вас також можуть зацікавити новини: