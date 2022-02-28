Рада ООН з прав людини проводить термінові дебати через ситуацію в Україні. Російські війська вбивають мирне українське населення.

Рада ООН з прав людини проведе термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Україні. Росія вбиває мирне населення України, відкриває вогонь по житлових районах, дитячих будинках і автомобілях з цивільними.

Про це повідомляє перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"У Женеві в присутності десятків міністрів закордонних справ було прийнято рішення про проведення термінових дебатів Ради ООН щодо ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії", - написала Джапарова.

Дебати пройдуть цього тижня, місцем зустрічі стане Женева.

"На цьому тижні в Женеві світ почує і побачить докази злочинів Путіна проти людяності, скоєних проти українців. Ми переможемо, весь світ за нас", - йдеться в повідомленні.

Росія заявляє, що атакує виключно військові об'єкти, але це брехня. З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну було поранено 2040 мирних жителів. З них 45 дітей. Загинули - 352 людини. З них 16 дітей.