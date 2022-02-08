Один зі звільнених після зауваження учня навіть вибухнув образами на його адресу.

У Києві після скандалу звільнили двох вчителів. Вони відмовлялися викладати українською мовою, а один зі звільнених після зауваження учня вибухнув образами на його адресу.

Про це повідомили на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, що звільнені вчителі працювали у столичному ліцеї №303 Дарницького району та школі №152 Деснянського району.

Перевірки у загаданих закладах вирішили провести після оприлюднених у мережі роликів.

Читайте такожСтало відомо, чи закриють усі школи Києва через нову хвилю коронавірусу"Зокрема, йдеться про відмову вчительки німецької мови ліцею застосовувати державну мову під час освітнього процесу та реакцію на відповідне зауваження учня, а також застосування недержавної мови вчителем історії та образи на адресу учнів спеціалізованої школи №152", - йдеться у повідомленні.

"Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі під час проведення заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надану належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом", – йдеться у відповіді ліцею №303. Вчителю оголошено догану, вона свою провину визнала та прийняла рішення про звільнення за власним бажанням.

Адміністрацією школи №152 повідомляється, що вчителю історії також "було оголошено догану за порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника". За заявою педагогічного працівника вчителя було звільнено з роботи.

"Мова освітнього процесу – державна!", – підсумував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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