Жінка купила підроблений сертифікат про вакцинацію в інтернеті.

На Дніпропетровщині за фейковий ковід-сертифікат судитимуть виховательку дитсадочка. Жінка використовувала підроблений документ про вакцинацію та навіть пред'явила його поліцейському.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Інцидент трапився у Кам’янському. Під суд потрапила вчителька дитсадка, яка використовувала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

"За даними слідства, вчитель дитячого садка у м. Кам’янське пред’явила поліцейському завідомо підроблене свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусної хвороби "COVID-19", придбане у мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні від прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні вже завершено, його проводили працівники Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Читайте такожНа Закарпатті у підпільній типографії фальшували тисячі свідоцтв про вакцинацію (відео)Нагадаємо, записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ назвали ризики смертності серед невакцинованих українців.

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