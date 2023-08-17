Дружина воєнкома минулого року отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США, хоча його законний дохід за все життя значно менший.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупційної дільності в Анатолія Пікала, екс-начальника Дніпропетровського обласного ТЦК.

Як повідомляє НАЗК, за результатами моніторингу способу життя воєнкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн грн.

Повідомляється, у декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 грн:

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дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 грн;

автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 грн;

автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Також батько воєнкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1 100 000 грн, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 грн.

"Зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком воєнкома доходів на майже 6 млн грн, вочевидь, вони були придбані за дорученням самого воєнкома та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена", - сказано у повідомленні.

Минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2 600 000 грн). Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька за все життя значно менший.

Крім цього, сам екс-начальник Дніпропетровського ТЦК у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 грн: йдеться про дві земельні ділянки вартістю 32 тис. грн і 22 тис. грн, а також житловий будинок за майже 115 тис. грн.

Обшуки у обласного Дніпропетровського військкома

За півтора року повномасштабного вторгнення Росії на територію України керівник обласного ТЦК в Дніпрі встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири. Прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

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