На місці події працюють правоохоронці / фото ua.depositphotos.com
У Дніпровському районі Києва школяр випав з вікна ліцею.
Читайте такожУ Франції вперше допитали українського підлітка, якого жорстоко побили в ПарижіПро це повідомляє Киев.Оперативный.
"У ліцеї #208 хлопчина 11-13 років стояв біля вікна і знімав якісь відоси на мобільний телефон. Пройшло декілька миттєвостей і він вистрибнув з вікна", - йдеться у повідомленні.
Хлопця із сильними травмами голови та ніг терміново госпіталізували до лікарні. На місці події працюють правоохоронці.
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