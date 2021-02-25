Хлопця із сильними травмами голови та ніг терміново госпіталізували до лікарні.

У Дніпровському районі Києва школяр випав з вікна ліцею.

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"У ліцеї #208 хлопчина 11-13 років стояв біля вікна і знімав якісь відоси на мобільний телефон. Пройшло декілька миттєвостей і він вистрибнув з вікна", - йдеться у повідомленні.

Хлопця із сильними травмами голови та ніг терміново госпіталізували до лікарні. На місці події працюють правоохоронці.

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Автор: УНІАН