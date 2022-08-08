Сергій Братчук зазначив, що у загарбників немає ніяких успіхів на південному напрямку.

Російські пропагандисти поширюють новий фейк. Цього разу нібито жителів Одеської області терміново евакуюють через наступ окупантів.

Про це розповів речник Одеської Сергій Братчук.

За його словами, анонімними Telegram-каналами поширюють даний фейк. Він запевнив, що ніхто нікого терміново з Одеської області не евакуює.

Брачук вважає, що загарбники може атакувати Одеську область тільки ракетами. Він нагадав, що у окупантів немає ніяких успіхів на південному напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 липня видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому йшла мова про те, що країни НАТО і ЄС наполягають на поліпшенні системи відстеження зброї, яке вони поставляли Україні, через побоювання, що його вивозять з країни на європейський чорний ринок.

21 липня представник Європолу Яп Оп Ген Оорт, заявив, що нібито зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю і товарами військового призначення. В РНБО зажадали фактів і доказів озвучених звинувачень.

Згодом стало відомо, що РФ всіляко намагається зірвати поставки зброї в Україну, використовуючи при цьому пропаганду, агентуру і підкуп.

У свою чергу президент Володимир Зеленський коментуючи фейки з РФ щодо нібито торгівлі наданою Україні партнерами зброєю, підкреслив, що українці не такі покидьки, як росіяни.

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