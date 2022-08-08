Російські пропагандисти поширюють новий фейк. Цього разу нібито жителів Одеської області терміново евакуюють через наступ окупантів.
Про це розповів речник Одеської Сергій Братчук.
За його словами, анонімними Telegram-каналами поширюють даний фейк. Він запевнив, що ніхто нікого терміново з Одеської області не евакуює.
Брачук вважає, що загарбники може атакувати Одеську область тільки ракетами. Він нагадав, що у окупантів немає ніяких успіхів на південному напрямку.
Як раніше повідомляв УНІАН, 12 липня видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому йшла мова про те, що країни НАТО і ЄС наполягають на поліпшенні системи відстеження зброї, яке вони поставляли Україні, через побоювання, що його вивозять з країни на європейський чорний ринок.
21 липня представник Європолу Яп Оп Ген Оорт, заявив, що нібито зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю і товарами військового призначення. В РНБО зажадали фактів і доказів озвучених звинувачень.
Згодом стало відомо, що РФ всіляко намагається зірвати поставки зброї в Україну, використовуючи при цьому пропаганду, агентуру і підкуп.
У свою чергу президент Володимир Зеленський коментуючи фейки з РФ щодо нібито торгівлі наданою Україні партнерами зброєю, підкреслив, що українці не такі покидьки, як росіяни.