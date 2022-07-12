Проблема незаконного обігу зброї з України обговорювалася цього тижня на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС.

Країни НАТО і ЄС наполягають на поліпшенні системи відстеження зброї, яку вони постачали Україні, через побоювання, що її вивозять з країни на європейський чорний ринок.

Про це повідомляє Financial Times.

Відтоді як Росія почала повномасштабну війну проти України, західні держави виділили понад 10 мільярдів доларів на військову допомогу - від переносних ракетних установок і бронетранспортерів до гвинтівок і боєприпасів.

За словами джерел FT, низка держав-членів НАТО обговорюють з Києвом якусь форму системи відстеження або докладні інвентарні списки зброї, що поставляється в Україну. Уряд України створює більш широку систему моніторингу та відстеження зброї за участю західних країн.

"Вся ця зброя приземляється на півдні Польщі, доставляється до кордону, а потім просто розподіляється транспортними засобами: вантажівки, фургони, іноді приватні автомобілі. І з цього моменту ми нічого не знаємо про її місцезнаходження. Гадки не маємо, куди вона направляється, де використовується і навіть чи залишаються вони в країні", - сказав один із західних чиновників.

За словами Бонні Деніз Дженкінс, заступниці держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки, можливість того, що американська зброя, відправлена в Україну, може потрапити в чужі руки, розглядається. Але США не висловлюють побоювань.

"США дуже серйозно ставляться ... до запобігання витоку або незаконного розповсюдження. Ми впевнені в прихильності українського уряду належному захисту і обліку американської зброї", - сказала Дженкінс, додавши, що США "постійно контактують" з Києвом з цього питання.

Проблема незаконного обігу зброї з України обговорювалася цього тижня на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС. У понеділок Європейська комісія відкрила "Центр підтримки ЄС" в сусідній Молдові для надання експертних знань і співпраці у боротьбі з такими проблемами, як контрабанда зброї.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що вірить в те, що країни-донори роблять всі необхідні кроки для відстеження зброї, але попередила, що буде неможливо стежити за кожним предметом.

"Важко уникнути торгівлі людьми або контрабанди - ми не домоглися цього в колишній Югославії і, ймовірно, не уникнемо цього в Україні", - заявила вона.

Європол у квітні заявляв, мовляв, його розслідування показали, що ввезення зброї з України в блок для постачання організованих злочинних угруповань почалосья і є потенційною загрозою безпеці ЄС.

Юрій Сак, радник Міністра оборони України, наголосив, що "будь-яке переміщення озброєнь як в Україну, так і з України (коли таке переміщення необхідне для ремонту) дуже уважно відстежується і контролюється як Україною, так і міжнародними партнерами".

"Інформація про те, що Україна стає великим центром контрабанди зброї, не відповідає дійсності" - сказав Сак.

Він припустив, що подібні твердження, "можуть бути частиною інформаційної війни Росії, щоб відбити у міжнародних партнерів бажання надавати Україні зброю, необхідну для перемоги".

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