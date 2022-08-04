Президент відреагував на російську брехню щодо нібито торгівлі наданою партнерами зброєю.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи фейки з РФ щодо нібито торгівлі наданою Україні партнерами зброєю, підкреслив, що українці не такі покидьки, як росіяни.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

На його думку, поширення цих фейків спрямоване на блокування поставок зброї в Україну.

"Вони зруйнували нам залізничну інфраструктуру, мости, потім блокували нам море, але розуміли, що ми будемо нарощувати силу нашої армії... І тоді вони почали розповсюджувати один зі своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю... Ми не такі покидьки, як вони. Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю державою. Ось у чому різниця між нашими військовими і між їхніми військовими", - сказав Зеленський.

За його словами, всі дані щодо поставленої зброї є відкритими для країн, які її надали.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 12 липня видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що країни НАТО і ЄС наполягають на поліпшенні системи відстеження зброї, яке вони поставляли Україні, через побоювання, що його вивозять з країни на європейський чорний ринок.

21 липня представник Європолу Яп Оп Ген Оорт, заявив, що нібито зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю і товарами військового призначення. В РНБО зажадали фактів і доказів озвучених звинувачень.

Згодом стало відомо, що РФ всіляко намагається зірвати поставки зброї в Україну, використовуючи при цьому пропаганду, агентуру і підкуп.