У телефоні затриманого правоохоронці знайшли безліч проросійських Telegram-каналів, а в салоні авто — телескопічний кийок.

В Одесі затримано ймовірного поплічника окупантів, що знімав блокпости на відеореєстратор.

Про це журналістам повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

Вона зазначила, що патрульні затримали водія автомобіля Mitsubishi, який знімав на відеореєстратор роботу блокпоста. У його телефоні правоохоронці також виявили безліч проросійських Telegram-каналів, в салоні машини — телескопічний кийок.

Ймовірного диверсанта передали слідчим поліції.

Ракетний удар по Одеській області 16 травня:

16 травня по Одеській області російські окупанти завдали ракетного удару, постраждали чотири людини, в числі яких-5-річна дитина.

Через удар сталася пожежа, площа руйнування - близько 500 кв. м. Обстріл здійснений літаками стратегічної авіації. Спочатку повідомлялося про поразку об'єкта туристичної інфраструктури та кілька сусідніх приватних будівель.

Станом на 18 травня російські окупанти б'ють ракетами по Одеській області.

Вас також можуть зацікавити новини:

Знайди, якщо зможеш: українець намагався втекти за кордон під матрацом (фото)

В Одеській області керівника медзакладу викрили в розтраті 2 мільйонів, виділених на COVID-19

ФСБ сфабрикувало кримінальну справу проти Кримської журналістики - Денисова