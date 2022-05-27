Окупанти продовжують наступ на місто з різних напрямків.

Українські військові вибивають російських диверсантів з готелю "Мир" на околицях Сєвєродонецька.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вчора ворожа ДРГ проникла в готель "Мир", який розташований у віддаленому районі міста.

"Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Нині ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів", - зауважив Гайдай.

Він додав, що окупанти продовжують наступ на місто з різних напрямків.

Нагадаємо, російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.

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