Українські військові вибивають російських диверсантів з готелю "Мир" на околицях Сєвєродонецька.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, вчора ворожа ДРГ проникла в готель "Мир", який розташований у віддаленому районі міста.
"Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Нині ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів", - зауважив Гайдай.
Він додав, що окупанти продовжують наступ на місто з різних напрямків.
Нагадаємо, російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.