Затриманому загрожує до семи років в'язниці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента України в Києві.

Як повідомлялося, учасники акції палили та кидали у бік поліцейських фаєри, а саму будівлю облили фарбою, розписали її стіни, розбили скло у дверях і підпалили табличку з написом Президент України.

"Подія кваліфікована як хуліганство. ... За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного із найбільш агресивних учасників. Це уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Затриманому загрожує до семи років в'язниці.

У Telegram-каналі Стерненка повідомляється, що затриманий - Владислав Стафійчук, ветеран 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Активісти зібралися біля Печерського управління поліції в Києві на підтримку затриманого.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Комолова