2 листопада 2020 року ввечері було відкрито стрілянину біля синагоги в місті Відень, а також атаковано Єврейський культурний центр і ресторан. За попередніми даними, вбито 7 осіб і ще 4 поранено.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що це терористичний акт.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, Об'єднана єврейська громада України засуджує терористичний акт у Відні та засуджує будь-які прояви ненависті.

В ОЄГУ висловили співчуття австрійському суспільству.

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Автор: УНІАН