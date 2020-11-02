У Відні скоєно теракт / REUTERS
2 листопада 2020 року ввечері було відкрито стрілянину біля синагоги в місті Відень, а також атаковано Єврейський культурний центр і ресторан. За попередніми даними, вбито 7 осіб і ще 4 поранено.
Глава МВС Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що це терористичний акт.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН, Об'єднана єврейська громада України засуджує терористичний акт у Відні та засуджує будь-які прояви ненависті.
В ОЄГУ висловили співчуття австрійському суспільству.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram