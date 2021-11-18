Мігранти сподівалися, що зможуть через Україну потрапити до ЄС.

У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів з Пакистану та Афганістану. Вони рухалися сталкерськими маршрутами з території Білорусі.

Відео з’явилося у Telegram-каналі "Политика Страны".

Нелегалів затримали поблизу села Денисовичі, мешканців якого евакуювали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Пакистанці та афганці повідомили, що в Україні їх мали зустріти й допомогти потрапити в одну з країн Європейського союзу за новими документами.

Наразі порушників затримано.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.

Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.

Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко