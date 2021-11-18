У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів з Пакистану та Афганістану. Вони рухалися сталкерськими маршрутами з території Білорусі.
Відео з’явилося у Telegram-каналі "Политика Страны".
Нелегалів затримали поблизу села Денисовичі, мешканців якого евакуювали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Пакистанці та афганці повідомили, що в Україні їх мали зустріти й допомогти потрапити в одну з країн Європейського союзу за новими документами.
Наразі порушників затримано.
Міграційна криза на кордоні ЄС
Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.
Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.
Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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