Гвардійці виконуватимуть завдання спільно із підрозділами Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Додаткові сили Нацгвардії будуть залучені для посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі, повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Як зазначив командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан, наразі налагоджена чітка взаємодія між усіма відомствами та прораховані ймовірні напрямки, на яких має бути посилена увага.

Для моніторингу місцевості та обстановки підрозділи Нацгвардії використовуватимуть БПЛА.

Також для швидкого переміщення особового складу, оперативного реагування та спостереження буде задіяна власна авіація.

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Як повідомляв раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирский, для виконання цих завдань додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців НГУ, ДПСУ та поліцейських.

Додаткові сили МВС України будуть задіяні на кордоні відповідно до рішення РНБО щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі.

На ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.

Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.

Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Автор: Лариса Бекета