З навчального закладу на Печерську евакуювали близько 300 осіб.

У Києві 12-річна дівчинка "замінувала" школу на Печерську.

Читайте такожВ Україні "замінували" усі електростанції: поліція перевіряє інформаціюЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, правоохоронцям надійшов дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Івана Кудрі.

На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Зі школи були евакуйовані близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю і прилеглу територію. У результаті перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявлено.

У ході відпрацювання виклику правоохоронці встановили, що до неправдивого повідомлення про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу. Працівники ювенальної превенції у присутності психолога та її родичів опитали дівчинку.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

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Автор: Інна Андаліцька