Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення держнагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України.
Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.
"Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. 32 із них – посмертно", - заявив Зеленський.
Також президент підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" чотирьом українським військовослужбовцям:
- полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
- полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
- полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
- майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
"Вічна памʼять кожному, хто загинув за нашу Україну!", - заявив президент.
Також президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":
- старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
- старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".
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