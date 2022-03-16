32 українських захисники удостоєні нагород посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення держнагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися в обороні нашої держави. 32 із них – посмертно", - заявив Зеленський.

Також президент підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" чотирьом українським військовослужбовцям:

полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

"Вічна памʼять кожному, хто загинув за нашу Україну!", - заявив президент.

Також президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":

старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".

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