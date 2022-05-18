Вищу державну нагороду президент вручив полковнику Сергію Барановському за успішні операції на території Донецької та Луганської областей.

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

Про це йдеться на сайті президент.

"Хочу подякувати за те, що кожен день, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте нашу державу, кожного і кожну з нас, захищаєте наші будинки, нашу землю, наших дітей... Я впевнений, що в моїй особі вам вдячний кожен громадянин нашої прекрасної держави", - сказав Зеленський.

Зокрема, вищу державну нагороду президент вручив полковнику Сергію Барановському.

Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значної поразки військовим об'єктам російських окупантів. В результаті були пошкоджені і знищені озброєння, військова техніка і підрозділи тилового забезпечення противника.

Зеленський також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на харківському напрямку та околицях Харкова.

Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дозволило залишити територію під контролем ЗСУ. В ході операцій з відбиття атак підлеглі йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 201 військовослужбовця Збройних сил України.

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