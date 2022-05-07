Зокрема, звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Олегу Гегечкорі.

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 216 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Також уже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України - відзнаки "Хрест бойових заслуг" п'ятьом військовим, а також перші відзнаки "За мужність та відвагу".

Першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.

Під час вчорашнього вечірнього відеозвернення президент наголосив, що бойові нагороди - це справедлива нова традиція для держави.

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