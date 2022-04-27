Президент підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців.

Командувачу Об'єднаних сил Збройних сил України Сергію Наєву надано звання Героя України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Сергію Наєву, командувачу Об'єднаних сил Збройних Сил України", - зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що сьогодні підписав укази про нагородження державними нагородами України 173 військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння звання Героя України шістьом захисникам. Тоді ж він відзначив державними нагородами 188 військовослужбовців Збройних сил, 553 бійців Національної гвардії, 64 прикордонників, п'ять поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше глава держави присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-майора.

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