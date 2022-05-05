Зокрема, працівники НАБУ, які залишалися на окупованій Київщині, налагодили зв'язок із ЗСУ та активно допомагали у знищенні ворога.

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг", - сказав Зеленський.

Так, "за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку" президент нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

"Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога", - зазначили у президента.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно присвоїв почесні звання міста-героя п'яти містам України.

А командувачу Об'єднаних сил Збройних сил України Сергію Наєву було надано звання Героя України.

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