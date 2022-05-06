Перші відзнаки "Хрест бойових заслуг" отримали 5 військових.

Президент Володимир Зеленський вручив перші відзнаки "Хрест бойових заслуг" п'ятьом військовим, а також перші відзнаки "За мужність та відвагу".

Як повідомляє прес-служба глави держави, урочиста церемонія вже традиційно відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України – "Хрест бойових заслуг", запроваджені указом глави держави від 5 травня.

Зазначається, що першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.

Відзнаку також отримали заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї ОМБр капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї ОМБр сержант Дарія Мазуренко.

Глава держави нагадав, що напередодны підписав указ, яким засновано спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу", і першими її отримали частини Сухопутних військ Збройних сил України:

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка:

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.Крім того,

Президент також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно. Це майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка, молодший лейтенант Ігор Дикун, полковник Сухопутних військ Романа Мамавка, полковник Сухопутних військ Павло Федосенко, підполковник Олександр Яковенко та рідні капітана Андрія Норова.

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