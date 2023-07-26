Найбільше збитків від негоди завдано містечку Копичинці.

На Тернопільщині учора ввечері внаслідок буревію та випадіння граду завдано збитків жителям кількох населених пунктів – там зірвано дахи будинків, вибито вікна у будівлях, повалено дерева та понівечено автомобілі.

Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, у громадах, де є руйнації, уже створено оперативні штаби, місцеві комісії з надзвичайних ситуацій приймають звернення від людей щодо визначення збитків та пошуку джерел відшкодування для населення.

Найбільше від негоди постраждало містечко Копичинці, що у Чортківському районі.

За інформацією мера Богдана Келічавого, у місті зірвано та пробито дахи будинків, пошкоджені автомобілі, зафіксовано падіння дерев на дороги та лінії електропередачі.

"Град падав під кутом, тому посічені фасади багатьох будинків. Майже усім людям завдано збитків. В одній із шкіл розбито 19 вікон. Будинок школяра – дах у решето", – повідомив міський голова, оприлюднивши відео.

За даними Управління ДСНС в Тернопільській області, учора ввечері рятувальники прибрали з доріг 12 повалених дерев. Зокрема, 10 з них було забрано з траси Н-18 "Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль" на 5-кілометровому відрізку дороги від с. Нові Петликівці до с. Зелена Бучацької ОТГ Чортківського району.

Станом на 07:00 через обірвані лінії електропередачі в області було відключено від електропостачання 35 населених пунктів.

За даними рятувальників, загалом у трьох селах Чортківського району великий град та сильний вітер понищив покрівлі у 102 будівлях.

Попередження синоптиків про негоду в Україні на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 26 липня, у багатьох областях України очікується несприятлива погода – грози та подекуди сильні пориви вітру. Особливо це стосується західних, північних регіонів, а також Вінницької області.

Через негоду у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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