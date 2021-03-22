В Одесі затримано кримінального авторитета, який представляв інтереси російського «злодія в законі».
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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 32-річний громадянин однієї з країн Закавказзя в Україні представляв інтереси «злодія в законі» з Російської Федерації, будучи його довіреною особою.
З вересня минулого року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку і викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 262 КК).
Зазначається, що співробітники міграційної поліції отримали інформацію про місцезнаходження розшукуваного, де в ході невідкладного обшуку вилучено зброю.
«Вона вказує на його причетність до скоєння кримінальних злочинів», - сказано в повідомленні.
Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до низки злочинів, скоєних на території нашої країни. Згідно з чинним законодавством України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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