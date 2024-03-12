Загальна тривалість цих тривог перевищує 1165 годин.

З початку повномасштабного вторгнення в Києві, де створено зразково-показову ешелоновану систему протиповітряної оборони, пролунало рівно 1000 повітряних тривог. Загальна тривалість цих тривог – 1165 годин і 26 хвилин. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях", – заявила столична влада.

За ці два роки система оповіщення, яка була встановлена ще за часів Холодної війни, уже майже повністю змінилася.

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В сюжеті ТСН наголошується, що про загрози сповіщають не лише вуличні сирени, а й мобільні застосунки та телеграм-канали. А самі гучномовці невдовзі мають замінити сучасні цифрові системи оповіщення. Їх у Києві вже майже 80, а загалом має бути майже шість із половиною сотень. І лише після цього старі радянські приберуть повністю.

"Цифрова система надає нам можливість змінювати цей звук, надавати текстові повідомлення про те, що трапилося. Буде надавати нам можливість зонально проводити оповіщення, наприклад, одного району, якщо є загроза", – пояснив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Додаток сповіщення про повітряну тривогу

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2022 року в Україні запустили додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні. Згодом застосунок почав попереджати про хімічну та радіаційну небезпеку.

Так, користувачі отримували сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

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