Додаток "Повітряна тривога" вже завантажили 11 мільйонів разів.

Застосунок "Повітряна тривога", розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon та за підтримки Мінцифри, попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.

Зазначається, що завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Оновлення вже доступне для користувачів: iOS, Android та Huawei.

Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни вдерлися на українську територію. 1 березня в Україні запустили додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні.

Супротивники вже запустили по нашій території понад 3 тисячі ракет. Кремль не раз натякав на те, що може застосувати ядерну зброю. Українців також попереджали, що супротивники здатні використати хімзброю.

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