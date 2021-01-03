У Далласі відбувся вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між американцем Райаном Гарсією і британцем Люком Кемпбеллом.
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Боксери виступають у ваговій категорії Василя Ломаченка. Проти Кемпбелла український боксер бився в 2019 році, завоювавши пояс WBC.
Поєдинок вийшов видовищним і завершився перемогою Гарсії.
Вже в другому раунді Кемпблелл відправив суперника в нокдаун, проте надалі Гарсія захопив ініціативу. У шостому раунді Кемпбелла врятував гонг, проте в сьомому раунді Гарсія нокаутував британця ударом по корпусу.
Відео опублікував Twitter-аккаунт DAZN.
LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 💥 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021
Ryan Garcia catches Luke Campbell 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/Hl8togVVXT— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021
RYAN GARCIA DOES IT #GarciaCampbellpic.twitter.com/iSvyLg0Fm3— Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) January 3, 2021
Райан Гарсія: кар'єра і слова про Ломаченка
- 22-річний Гарсія здобув 21-у перемогу в 21-му поєдинку. 18 разів він перемагав нокаутом.
- Після перемоги над Кемпбеллом Гарсія завоював пояс "тимчасового чемпіона" за версією WBC і став обов'язковим претендентом на бій з "регулярним чемпіоном" WBC Девіном Хейні.
- Гарсія неодноразово висловлювався про Ломаченка. Зокрема, він говорив, що українець - "крутий боксер, але у нього не найкраще резюме". Також він заявляв, що в легкій вазі у Ломаченка "немає швидкості і вибуху".
- Нещодавно Ломаченко відповів Гарсії: "Я знаю, хто такий Гарсія. Він був у мене в таборі, спарингував з ним. І що він там розповідає, після спарингу написав у Твіттері, що у нас була війна. Це взагалі не відображає реальності. Для нього, звичайно, це була війна. Він в окопі сидів всю війну і боявся висунути голову".
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