Боксери з вагової категорії Василя Ломаченка видали видовищний бій.

У Далласі відбувся вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між американцем Райаном Гарсією і британцем Люком Кемпбеллом.

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Боксери виступають у ваговій категорії Василя Ломаченка. Проти Кемпбелла український боксер бився в 2019 році, завоювавши пояс WBC.

Поєдинок вийшов видовищним і завершився перемогою Гарсії.

Вже в другому раунді Кемпблелл відправив суперника в нокдаун, проте надалі Гарсія захопив ініціативу. У шостому раунді Кемпбелла врятував гонг, проте в сьомому раунді Гарсія нокаутував британця ударом по корпусу.

Відео опублікував Twitter-аккаунт DAZN.

Райан Гарсія: кар'єра і слова про Ломаченка

22-річний Гарсія здобув 21-у перемогу в 21-му поєдинку. 18 разів він перемагав нокаутом.

Після перемоги над Кемпбеллом Гарсія завоював пояс "тимчасового чемпіона" за версією WBC і став обов'язковим претендентом на бій з "регулярним чемпіоном" WBC Девіном Хейні.

Гарсія неодноразово висловлювався про Ломаченка. Зокрема, він говорив, що українець - "крутий боксер, але у нього не найкраще резюме". Також він заявляв, що в легкій вазі у Ломаченка "немає швидкості і вибуху".

Нещодавно Ломаченко відповів Гарсії: "Я знаю, хто такий Гарсія. Він був у мене в таборі, спарингував з ним. І що він там розповідає, після спарингу написав у Твіттері, що у нас була війна. Це взагалі не відображає реальності. Для нього, звичайно, це була війна. Він в окопі сидів всю війну і боявся висунути голову".

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Автор: Антон Дудар