Геннадій Головкін провів захист титулів / фото twitter.com/DAZNBoxing
Чемпіон світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Геннадій Головкін в США провів бій проти поляка Каміла Шеремети.
Відомий казахстанський боєць здобув дострокову перемогу.
По ходу бою Головкін чотири рази відправляв Шеремету в нокдаун. У підсумку польський боєць за рішенням своєї команди не вийшов на восьмий раунд.
Головкін завдав Шереметі першої поразки в кар'єрі в 22 боях.
Огляд бою
GGG was in cruise control all night long. 💯— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020
(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT
Повне відео бою
Геннадій Головкін: перший бій за рік
- Головкін проводив перший бій з жовтня минулого року, коли завоював пояси в бою з українцем Сергієм Дерев'янченком.
- Головкін захищав титули чемпіона світу в середній вазі в 21-й раз в кар'єрі.
- Всього на рахунку досвідченого бійця 41 перемога (36 - нокаутом), 1 поразка і 1 нічия. Після поразки від Сауля Альвареса у вересні 2018 року, в якому Головкін втратив чотири пояси, він виграв у трьох поєдинках поспіль.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram