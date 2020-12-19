Геннадій Головкін виграв у Каміла Шеремета.

Чемпіон світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Геннадій Головкін в США провів бій проти поляка Каміла Шеремети.

Відомий казахстанський боєць здобув дострокову перемогу.

По ходу бою Головкін чотири рази відправляв Шеремету в нокдаун. У підсумку польський боєць за рішенням своєї команди не вийшов на восьмий раунд.

Головкін завдав Шереметі першої поразки в кар'єрі в 22 боях.

Огляд бою

GGG was in cruise control all night long. 💯



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Повне відео бою

Геннадій Головкін: перший бій за рік

Головкін проводив перший бій з жовтня минулого року, коли завоював пояси в бою з українцем Сергієм Дерев'янченком.

Головкін захищав титули чемпіона світу в середній вазі в 21-й раз в кар'єрі.

Всього на рахунку досвідченого бійця 41 перемога (36 - нокаутом), 1 поразка і 1 нічия. Після поразки від Сауля Альвареса у вересні 2018 року, в якому Головкін втратив чотири пояси, він виграв у трьох поєдинках поспіль.

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Автор: Антон Дудар