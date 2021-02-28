Видовищний бій відбувся в Новій Зеландії.

Новозеландський боксер Хемі Ахіо здобув яскраву перемогу в бою проти американця Джуліуса Лонга.

Читайте такожЗнай наших: український боксер відмолотив росіянина в Москві та здобув 17-ту перемогу в кар'єр єріВага Лонга - 148 кг, а зріст - 216 см.Ахіо значно поступається йому в габаритах (104 кг і 183 см), але зумів здобути перемогу нокаутом.

30-річний новозеландець домінував по ходу бою, а у восьмому раунді нокаутував 43-річного суперника.

Ахіо здобув 17-ту перемогу в 17 боях на профі-рингу. У Лонга - 25 поразок і 18 перемог.

Відео нокауту опублікував Daznboxing в Instagram.

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Автор: Антон Дудар