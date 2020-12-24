Українець спробував пояснити свої слова з приводу суддівського рішення в бою з Лопесом.

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував своє недавнє інтерв'ю, в якому він заявив, що не програв Теофімо Лопесу, а судді "були заряджені".

Українець спробував пояснити свої слова з приводу суддівського рішення в бою з Лопесом, пише The Ring.

"Я не сказав, що судді були підкуплені, я сказав, що вони не були об'єктивними і були упередженими. Після того як я побачив суддівські записки, я зрозумів, що судді були проти мене", - заявив Ломаченко.

Він стверджує, що не може їх судити і ставити їм оцінки.

"По тому, як я бився, і як я відчував себе під час бою, я не відчував, що програв бій. Я можу сказати вам, які раунди я виграв, а які - він. Я бачу, принаймні, нічию, але якщо ви хочете порахувати його удари і мої, то, можу сказати, що виграв бій на один раунд", - сказав боксер.

"Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкуповували", - додав Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: після бою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора