Український боксер Василь Ломаченко прокоментував своє недавнє інтерв'ю, в якому він заявив, що не програв Теофімо Лопесу, а судді "були заряджені".
Українець спробував пояснити свої слова з приводу суддівського рішення в бою з Лопесом, пише The Ring.
"Я не сказав, що судді були підкуплені, я сказав, що вони не були об'єктивними і були упередженими. Після того як я побачив суддівські записки, я зрозумів, що судді були проти мене", - заявив Ломаченко.
Він стверджує, що не може їх судити і ставити їм оцінки.
"По тому, як я бився, і як я відчував себе під час бою, я не відчував, що програв бій. Я можу сказати вам, які раунди я виграв, а які - він. Я бачу, принаймні, нічию, але якщо ви хочете порахувати його удари і мої, то, можу сказати, що виграв бій на один раунд", - сказав боксер.
"Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкуповували", - додав Ломаченко.
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Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Після поєдинку він переніс операцію на плечі.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Через два місяці після бою Ломаченко перервав мовчання, заявивши, що "не програв" бій.
- Тренер і батько Лопеса різко висловився на адресу Ломаченко.
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