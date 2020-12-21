Теофімо Лопес-старший заявив, що вони не мають наміру давати Ломаченку ще один шанс.

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший відреагував на інтерв'ю Василя Ломаченка, в якому він заявив, що не вважає себе таким, що програв у бою з його сином.

Теофімо Лопес-старший заявив, що вони не мають наміру давати Ломаченку ще один шанс, пише Fightnews.

"Я ще два чортових роки тому говорив усім, що цей хлопець - примадонна. Я можу розповісти про людину відразу після того, як її побачу. Те, як він поставився до мене в той день, коли я розлютився через нього... Так судилося. Мені не сподобалося його ставлення, і я показав йому, що мій син його поб'є. Я всім говорив, що мій син його переможе. Я говорив про це два роки, і ми це зробили". - заявив він.

Також він зазначив, що вони не думають про Ломаченка.

"Ми думаємо про Хосе Раміреса, про завоювання всіх цих титулів, про грошові бої на кшталт поєдинку з Камбососом в Австралії. Знаєте, 65 тисяч глядачів - це буде безумство. Теофімо стане першим молодим бійцем, який заробить 10 мільйонів доларів за бій", - сказав фахівець.

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Автор: Олег Давигора