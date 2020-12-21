Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший відреагував на інтерв'ю Василя Ломаченка, в якому він заявив, що не вважає себе таким, що програв у бою з його сином.
Теофімо Лопес-старший заявив, що вони не мають наміру давати Ломаченку ще один шанс, пише Fightnews.
"Я ще два чортових роки тому говорив усім, що цей хлопець - примадонна. Я можу розповісти про людину відразу після того, як її побачу. Те, як він поставився до мене в той день, коли я розлютився через нього... Так судилося. Мені не сподобалося його ставлення, і я показав йому, що мій син його поб'є. Я всім говорив, що мій син його переможе. Я говорив про це два роки, і ми це зробили". - заявив він.
Також він зазначив, що вони не думають про Ломаченка.
"Ми думаємо про Хосе Раміреса, про завоювання всіх цих титулів, про грошові бої на кшталт поєдинку з Камбососом в Австралії. Знаєте, 65 тисяч глядачів - це буде безумство. Теофімо стане першим молодим бійцем, який заробить 10 мільйонів доларів за бій", - сказав фахівець.
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Ломаченко - Лопес: можливий реванш
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Відразу після бою українець вибачився за свою поразку і сказав, що готовий провести реванш.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Олександр Усик висловив свою думку про те, що, чи відбудеться реванш Ломаченка і Лопеса.
- Ломаченко запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
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