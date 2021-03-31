Теофімо Лопес розповів про своє ставлення до Василя Ломаченка після того, як промоутер українця підтвердив, що буде бій проти японця Масайоші Накатані.
Про це стало відомо з інтерв'ю американця для FightHub TV.
Лопес перемагав їх обох, а тому прокоментував їхню майбутню зустріч.
"Бій Ломаченка - Накатані - чудовий для обох хлопців. Накатані - не порожнє місце, але і Ломаченко теж. Хлопці, яких я переміг, стали лише кращими. Це бізнес, але ви допомагаєте один одному у важких поєдинках. Це буде відмінний бій", - вважає 23-річний кривдник Ломаченка.
"Ти вчишся у таких хлопців. Він дворазовий золотий призер Олімпійських ігор. На його рахунку 396 перемог, одна поразка в любителях. Чемпіон світу в трьох дивізіонах в профі. Цей хлопець - той, про кого говорили багато людей. Він був одним з кращих і залишається ним. У моєму дивізіоні він йде відразу після мене", - додав Лопес.
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Ломаченко - Накатані: результати боксерів
- Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.
- Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.
- Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.
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