Кривдник українця не поскупився на компліменти.

Теофімо Лопес розповів про своє ставлення до Василя Ломаченка після того, як промоутер українця підтвердив, що буде бій проти японця Масайоші Накатані.

Про це стало відомо з інтерв'ю американця для FightHub TV.

Лопес перемагав їх обох, а тому прокоментував їхню майбутню зустріч.

"Бій Ломаченка - Накатані - чудовий для обох хлопців. Накатані - не порожнє місце, але і Ломаченко теж. Хлопці, яких я переміг, стали лише кращими. Це бізнес, але ви допомагаєте один одному у важких поєдинках. Це буде відмінний бій", - вважає 23-річний кривдник Ломаченка.

"Ти вчишся у таких хлопців. Він дворазовий золотий призер Олімпійських ігор. На його рахунку 396 перемог, одна поразка в любителях. Чемпіон світу в трьох дивізіонах в профі. Цей хлопець - той, про кого говорили багато людей. Він був одним з кращих і залишається ним. У моєму дивізіоні він йде відразу після мене", - додав Лопес.

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Ломаченко - Накатані: результати боксерів

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

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Автор: Будрін Артем