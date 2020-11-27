Майк Тайсон з тортом у вигляді голови Роя Джонса / фрагмент з відео

Легендарний боксер Майк Тайсон в жартівливій формі повторив свою найскандальнішу витівку в кар'єрі.

Перед боєм проти Роя Джонса Тайсон знявся в забавному ролику і з'їв "вухо" майбутнього суперника.

Відео, приурочене до Дня подяки, опубліковано на YouTube-каналі Тайсона.

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У ролику боксер знаходиться за святковим столом разом зі своїми дітьми. Однак замість традиційної індички на столі - торт у вигляді голови Джонса.

Спершу Тайсон спробував переконати своїх дітей в тому, що це індичка, а потім заявив, що хоче вуха і відрізав собі шматок. Дочка боксера сказала, що візьме собі ніс, а син - голову. 

"Тато, це дуже смачно", - зазначив син Тайсона.

В кінці ролика залишки "голови Джонса" доїв собака.

Нагадаємо, в 1997 році під час бою з Евандером Холіфілдом Тайсон вкусив противника за вухо. 

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Автор: Антон Дудар