Майк Тайсон проведе виставковий бій з Роєм Джонсом-молодшим.

Легендарний боксер Майк Тайсон в жартівливій формі повторив свою найскандальнішу витівку в кар'єрі.

Перед боєм проти Роя Джонса Тайсон знявся в забавному ролику і з'їв "вухо" майбутнього суперника.

Відео, приурочене до Дня подяки, опубліковано на YouTube-каналі Тайсона.

Читайте такожНа кону бою двох легенд боксу стоятиме титул Black Lives Matter (фото)

У ролику боксер знаходиться за святковим столом разом зі своїми дітьми. Однак замість традиційної індички на столі - торт у вигляді голови Джонса.

Спершу Тайсон спробував переконати своїх дітей в тому, що це індичка, а потім заявив, що хоче вуха і відрізав собі шматок. Дочка боксера сказала, що візьме собі ніс, а син - голову.

"Тато, це дуже смачно", - зазначив син Тайсона.

В кінці ролика залишки "голови Джонса" доїв собака.

Нагадаємо, в 1997 році під час бою з Евандером Холіфілдом Тайсон вкусив противника за вухо.

Майк Тайсон - Рой Джонс: що потрібно знати про бій

Бій планувалося провести 12 вересня, але організатори вирішили перенести шоу на 28 листопада. Поєдинок пройде в Лос-Анджелесі.

Бій носитиме статус виставкового і пройде у форматі восьми раундів.

54-річний Тайсон завершив кар'єру в 2005 році, а 51-річний Джонс в попередній раз виходив на ринг в 2018-му.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.

Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.

Також представлений яскравий промо-ролик до бою Тайсон - Джонс.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар