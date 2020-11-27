Легендарний боксер Майк Тайсон в жартівливій формі повторив свою найскандальнішу витівку в кар'єрі.
Перед боєм проти Роя Джонса Тайсон знявся в забавному ролику і з'їв "вухо" майбутнього суперника.
Відео, приурочене до Дня подяки, опубліковано на YouTube-каналі Тайсона.
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У ролику боксер знаходиться за святковим столом разом зі своїми дітьми. Однак замість традиційної індички на столі - торт у вигляді голови Джонса.
Спершу Тайсон спробував переконати своїх дітей в тому, що це індичка, а потім заявив, що хоче вуха і відрізав собі шматок. Дочка боксера сказала, що візьме собі ніс, а син - голову.
"Тато, це дуже смачно", - зазначив син Тайсона.
В кінці ролика залишки "голови Джонса" доїв собака.
Нагадаємо, в 1997 році під час бою з Евандером Холіфілдом Тайсон вкусив противника за вухо.
Майк Тайсон - Рой Джонс: що потрібно знати про бій
- Бій планувалося провести 12 вересня, але організатори вирішили перенести шоу на 28 листопада. Поєдинок пройде в Лос-Анджелесі.
- Бій носитиме статус виставкового і пройде у форматі восьми раундів.
- 54-річний Тайсон завершив кар'єру в 2005 році, а 51-річний Джонс в попередній раз виходив на ринг в 2018-му.
- На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.
- Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.
- Також представлений яскравий промо-ролик до бою Тайсон - Джонс.
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