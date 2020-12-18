Збірна України два домашні матчі відбору ЧС-2022 проведе у Львові.

Збірна України з футболу проведе матчі відбіркового циклу чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії (28 березня 2021 року) та Казахстану (31 березня 2021 року) на Арені Львів.

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Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Розглянувши пропозиції ТОВ «УАФ Маркетинг» та тренерського штабу національної збірної, Виконком УАФ визначив стадіон «Арена Львів» у Львові місцем проведення поєдинків кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 Україна — Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна — Казахстан (31 березня 2021 року).", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Виконком УАФ на останньому засіданні затвердив Єдиний календар спортивно-масових заходів УАФ на 2021 рік, Процедурний регламент з атестації футбольних клубів у новій редакції та Регламент з атестації футбольних клубів ПФЛ у новій редакції.

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Автор: Андрій Василюк