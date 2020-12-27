Артем Мілевський повернувся в УПЛ / Футбольний формат/YouTube

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський розповів про те, що любить випити пива після матчів.

Про це Мілевський сказав у програмі "Футбольний формат" на YouTube, говорячи про те, чим молоде покоління футболістів відрізняється від його покоління.

"Не п'ють вони. З ними не цікаво", - сказав Мілевський.

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"Якщо завтра гра, то сьогодні або за два-три дні ти ж не будеш пити. Але після гри я не знаю, як люди можуть не посидіти, не попити пивка з пацанами. Не знаю... Для мене це взагалі дико", - зазначив нападник.

Він також задався питанням, що нинішнє покоління гравців робить після матчів:

"Нинішня молодь - що вони роблять після гри? Водичка, і все?".

Артем Мілевський: повернення в УПЛ

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Автор: Антон Дудар