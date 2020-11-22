Артем Мілевський забив п'ятий гол у сезоні / фото dynamo-brest.by
Нападник Артем Мілевський відзначився забитим голом за брестське "Динамо" в матчі 29-го туру чемпіонату Білорусі проти "Городеї".
Мілевський вийшов на заміну на 75-й хвилині, а вже через три хвилини забив третій гол своєї команди і допоміг їй здобути перемогу - матч завершився з рахунком 4:1. Також в цій зустрічі у "Динамо" відзначився українець Олександр Нойок.
Мілевський відзначився голом вперше з 20 червня. Його безгольова серія становила 820 хвилин.
Всього на рахунку форварда 5 голів і 5 гольових передач в 34 матчах за брестське "Динамо" в сезоні.
Артем Мілевський: де форвард продовжить кар'єру
- У жовтні Мілевський натякнув на те, що покине брестське "Динамо" наприкінці року.
- Агент нападника заявив, що Мілевський може повернутися в УПЛ.
- Також стало відомо, що у форварда є варіант на Кіпрі.
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