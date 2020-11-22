Український нападник відзначився вперше з червня.

Нападник Артем Мілевський відзначився забитим голом за брестське "Динамо" в матчі 29-го туру чемпіонату Білорусі проти "Городеї".

Мілевський вийшов на заміну на 75-й хвилині, а вже через три хвилини забив третій гол своєї команди і допоміг їй здобути перемогу - матч завершився з рахунком 4:1. Також в цій зустрічі у "Динамо" відзначився українець Олександр Нойок.

Мілевський відзначився голом вперше з 20 червня. Його безгольова серія становила 820 хвилин.

Всього на рахунку форварда 5 голів і 5 гольових передач в 34 матчах за брестське "Динамо" в сезоні.

Артем Мілевський: де форвард продовжить кар'єру

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Автор: Антон Дудар