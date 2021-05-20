Віталій Буяльський - провідний гравець Динамо / фото REUTERS

Один з найкращих футболістів "Динамо" поточного сезону Віталій Буяльський не допоможе збірній України на Євро-2020.

Про це стало відомо з офіційного сайту Української асоціації футболу.

28-річний півзахисник під час останньої тренувальної сесії відчув біль у нозі. Огляд лікарів підтвердив, що в Буяльського тріщина плюснової кістки ступні й він проведе в лазареті орієнтовно місяць.

Хавбек вже відбув з тренувального табору збірної України та буде поза Євро-2020. У нинішньому сезоні Буяльський зробив "9+9" за системою "гол+пас" в складі чемпіонів України.

"У матчі зі "Зорею" отримав удар по нозі. Про те, що травмувався, не знав. Приїхав до табору збірної, тренувався і бігав разом з усіма упродовж трьох днів, але під кінець занять відчував сильний біль. В результаті виявилося, що там тріщина. Звичайно, засмутився, що пропущу чемпіонат Європи. Але Андрій Миколайович Шевченко підтримав мене, сказав, що все буде добре і на цьому життя не закінчується", - з жалем повідомив Буяльський для офіційного сайту "Динамо".

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Автор: Артем Будрін