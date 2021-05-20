Віталій Буяльський вже покинув тренувальний табір збірної України.

Один з найкращих футболістів "Динамо" поточного сезону Віталій Буяльський не допоможе збірній України на Євро-2020.

Про це стало відомо з офіційного сайту Української асоціації футболу.

28-річний півзахисник під час останньої тренувальної сесії відчув біль у нозі. Огляд лікарів підтвердив, що в Буяльського тріщина плюснової кістки ступні й він проведе в лазареті орієнтовно місяць.

Хавбек вже відбув з тренувального табору збірної України та буде поза Євро-2020. У нинішньому сезоні Буяльський зробив "9+9" за системою "гол+пас" в складі чемпіонів України.

"У матчі зі "Зорею" отримав удар по нозі. Про те, що травмувався, не знав. Приїхав до табору збірної, тренувався і бігав разом з усіма упродовж трьох днів, але під кінець занять відчував сильний біль. В результаті виявилося, що там тріщина. Звичайно, засмутився, що пропущу чемпіонат Європи. Але Андрій Миколайович Шевченко підтримав мене, сказав, що все буде добре і на цьому життя не закінчується", - з жалем повідомив Буяльський для офіційного сайту "Динамо".

Читайте такожКапітан київського Динамо готується вдруге стати батьком

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України здобула в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі та два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін