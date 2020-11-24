Командам не вдалося відкрити рахунок у матчі в перші 45 хвилин.

На "Олімпійському" в Києві завершився перший тайм матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона".

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Командам не вдалося забити в першому таймі.

"Барселона" більше володіла м'ячем та ініціативою, але тайм пройшов майже без небезпечних моментів.

У "Динамо" момент був у Іллі Забарного, проте він не зумів завдати удару з центру штрафного під час стандарту біля воріт "Барси". У кінцівці тайму Марк-Андре тер Штеген зреагував на удар Карлоса де Пени з гострого кута.

"Динамо" - "Барселона" - 0:0 (після першого тайму)

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Автор: Антон Дудар