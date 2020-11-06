Лукас Тейлор, Дніпро-1 / фото facebook.com/sportclubdnipro1
6 листопада на "Дніпро-Арені" пройде матч 9-го туру чемпіонату України між "Дніпром-1" і "Колосом".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Колос".
Початок зустрічі - о 19.00.
"Дніпро-1" у восьми стартових турах набрав 8 очок і займає десяте місце.
У "Колоса" - 12 очок і шоста позиція в турнірній таблиці УПЛ.
Букмекери вважають "Дніпро-1" фаворитом матчу. На перемогу дніпрян дається коефіцієнт 2,20, на нічию - 3,30, а на перемогу "Колоса" - 3,35.
Дніпро-1 - Колос
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
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