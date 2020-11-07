У "Саутгемптоні" зробили відсилку до президентських виборів у США.

"Саутгемптон" після перемоги над "Ньюкаслом" (2:0) несподівано став проміжним лідером в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, після чого в клубі вдало пожартували на цю тему.

"Святі" розмістили на клубній сторінці в Twitter турнірну таблицю АПЛ і підписали її фразою "зупиніть підрахунок".

Це цитата чинного президента США Дональда Трампа, який зробив запис з такими словами в Twitter 5 листопада з приводу виборів. Трамп хотів, щоб зупинили процес підрахунку голосів, коли його конкурент Джо Байден вийшов у лідери гонки.

Варто відзначити, що "Саутгемптон" має рівність очок з "Ліверпулем" - по 16. При цьому у мерсисайдців є гра в запасі.

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Переклад: Данило Слесь