"Саутгемптон" після перемоги над "Ньюкаслом" (2:0) несподівано став проміжним лідером в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, після чого в клубі вдало пожартували на цю тему.
"Святі" розмістили на клубній сторінці в Twitter турнірну таблицю АПЛ і підписали її фразою "зупиніть підрахунок".
Це цитата чинного президента США Дональда Трампа, який зробив запис з такими словами в Twitter 5 листопада з приводу виборів. Трамп хотів, щоб зупинили процес підрахунку голосів, коли його конкурент Джо Байден вийшов у лідери гонки.
Варто відзначити, що "Саутгемптон" має рівність очок з "Ліверпулем" - по 16. При цьому у мерсисайдців є гра в запасі.
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