Нападник "Ліверпуля" Діогу Жота визнаний найкращим гравцем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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У матчі 3-го туру Жота відзначився хет-триком у ворота "Аталанти" і допоміг "Ліверпулю" здобути розгромну перемогу.
За підсумками голосування Жота випередив форварда "Боруссії" Менхенгладбах Алассана Плеа, а також нападника дортмундської "Боруссії" Ерлінга Холанда і ще одного гравця атаки - Юссефа Ен-Несірі з "Севільї".
Жота перейшов в "Ліверпуль" минулого літа. На його рахунку 7 голів у 10 матчах за "червоних".
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