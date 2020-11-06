Діогу Жота оформив хет-трик у матчі проти "Аталанти".

Нападник "Ліверпуля" Діогу Жота визнаний найкращим гравцем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У матчі 3-го туру Жота відзначився хет-триком у ворота "Аталанти" і допоміг "Ліверпулю" здобути розгромну перемогу.

За підсумками голосування Жота випередив форварда "Боруссії" Менхенгладбах Алассана Плеа, а також нападника дортмундської "Боруссії" Ерлінга Холанда і ще одного гравця атаки - Юссефа Ен-Несірі з "Севільї".

Жота перейшов в "Ліверпуль" минулого літа. На його рахунку 7 голів у 10 матчах за "червоних".

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Автор: Антон Дудар