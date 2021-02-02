Маурісіо демонструє велику повагу до своїх колишніх команд.

Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно запевнив спільноту, що ніколи не очолить "Барселону" та "Марсель".

Про це стало відомо з його інтерв'ю для getfootballnewsfrance.

"Тренувати "Барселону"? Це неможливо. У мене є зв'язок з іншою частиною міста, свої спогади і тому це неможливо. Те ж саме можу сказати і про роботу з "Марселем", - зайняв таку позицію Почеттіно.

Причина проста: Маурісіо був і гравцем, і тренером "Еспаньйолу" та ПСЖ, а відтак ці клуби для нього особливі. Для нього неприпустимо очолити їхніх запеклих ворогів.

Відзначимо, що аргентинець виступав за ПСЖ, коли був гравцем, з 2001 по 2003 роки. За "Еспаньйол" Почеттіно грав з 1994 по 2000 рік і має в активі 216 матчів за каталонську команду.

Зауважимо, що наставник не сказав нічого про лондонський "Арсенал", який є заклятим ворогом попереднього клубу Почеттіно - "Тоттенхема".

Нагадаємо, що вже незабаром в рамках 1/8 Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з "Барселоною".

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Маурісіо Почеттіно: тренерська кар'єра

Раніше Почеттіно тренував "Еспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) і "Тоттенхем" (2014-2019).

"Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно займав друге і двічі третє місце в АПЛ, а також вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів в 2019 році, поступившись там "Ліверпулю".

Без роботи 48-річний аргентинець перебував з 19 листопада 2019 року, коли був звільнений з "Тоттенхема" після низки невдалих результатів.

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Автор: Будрін Артем