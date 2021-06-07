Нова форма збірної України / фото УАФ
Посольство США у Києві оцінило нову форму збірної України з футболу, представлену перед Євро-2020.
На сторінці посольства у Facebook з’явився допис, в якому вони відзначили, що їм подобається нова форма.
«Нам подобається нова форма. Слава Україні!», - прокоментували у посольстві, додавши хештег #КримЦеУкраїна.
За декілька годин допис посольства зібрав понад 3 тисячі лайків.
скріншот посольство США/Facebook
Читайте такожНавіщо українські футболісти надягають на себе форму гестапо?
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на неї нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесений напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свіщєв вже закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram