На формі нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесений напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".

Посольство США у Києві оцінило нову форму збірної України з футболу, представлену перед Євро-2020.

На сторінці посольства у Facebook з’явився допис, в якому вони відзначили, що їм подобається нова форма.

«Нам подобається нова форма. Слава Україні!», - прокоментували у посольстві, додавши хештег #КримЦеУкраїна.

За декілька годин допис посольства зібрав понад 3 тисячі лайків.

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Форма України на Євро-2020

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Автор: Денис Прядко