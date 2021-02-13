31-річний Юре Андраде вибіг на поле під час найпопулярнішої гри року в американському футболі.
Через деякий час його затримала поліція й оштрафувала на 1 тисячу доларів. Проте бешкетнику було байдуже. Напередодні матчу він зробив велику ставку у букмекерській конторі на те, що хтось вибіжить на поле під час Супербоулу. Зробивши ставку у 50 тисяч доларів, американець зірвав джекпот в 370 тисяч.
На додаток, Андраде бігав по полю в рожевому купальнику, на якому був зображений логотип сайту для дорослих. За цю рекламу, авантюрист, напевно, теж отримав грошову винагороду.
Зауважимо, що Андраде рекламував той же самий сайт, що і сексуальна модель 2 роки тому на фіналі Ліги чемпіонів.
Kevin Harlan absolutely nailed the streaker call— Footballism™ (@FootbaIIism) February 8, 2021
pic.twitter.com/fSEVJPgM8F
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